Porto d'altura soluzione alle grandi navi, Martini: «Fumo negli occhi»

Un porto d'altura, non troppo distante dalla costa, come soluzione per non perdere la competitività nei traffici con l'est Europa, nell'alto Adriatico, e come possibile soluzione alle grandi navi da crociera, in alternativa all'off shore. Ne ha parlato sabato il sottosegretario all'Economia e candidato sindaco per Venezia alle comunali 2020, Pier Paolo Baretta. Per l'altro candidato a primo cittadino della città lagunare, della lista Tutta la città insieme, Giovanni Andrea Martini, la soluzione è ad «effetto seppia».

Qualche lustro

«Come dire - scrive Martini - per risolvere i problemi di un pianeta che abbiamo ormai devastato, andiamo a vivere sulla luna o su un’altra galassia. Ci vorrà un po’ di tempo, 5, 10, 50 anni - ma intanto? Si chiede -. Baretta ci dice che è d’accordo sulle navi fuori della laguna, basta solo attendere qualche lustro. Qualsiasi soluzione “provvisoria” è consentita. Qualsiasi attacco alla laguna con la devastazione e l’allargamento dei canali, tanto si tratta solo di 5, 10, 50 anni. Il Pd - continua - dice una cosa, per portare avanti esattamente l’opposto».

Gli escavi

Martini scrive di aver partecipato qualche mese fa a un incontro organizzato dall’Autorità portuale. «Relatori erano il presidente del Porto Pino Musolino, l’assessore Simone Venturini, che faceva le veci del sindaco Brugnaro, l’assessore regionale Elisa De Berti e a rappresentare il governo Pier Paolo Baretta. In quella sede l’accordo era strettissimo. Dal Comune, alla Regione, al governo nazionale: dobbiamo scavare di più. Magari non nuovi canali, ma scavare di più, perché le navi sono sempre più grandi. E non preoccupiamoci troppo di qualche scalmanato ambientalista e della laguna, in fondo l’ultima acqua alta di novembre è stata solo un episodio che chissà quando si potrà ripetere. Vien da pensare che Brugnaro e Baretta vogliano la stessa cosa. Usano solo linguaggi differenti. Credo sia arrivato il momento di smettere di vendere fumo e dire la verità ai cittadini. Occorre nero su bianco».