Il gruppo consiliare di Italia Viva chiede di sospendere le attività delle Municipalità veneziane

I consiglieri di Municipalità di Italia Viva, a Venezia, chiedono che anche l'attività istituzionale venga sospesa fino al 3 aprile, con l'obiettivo di contenere nel migliore dei modi la progressione del Covid-19. La richiesta, formulata dalla consigliera Cecilia Tonon, è stata inviata ai vari consigli di Municipalità. Scrivono i consiglieri di Municipalità del Gruppo Misto: «Come eletti riteniamo sia responsabile, in questo momento, dare un messaggio coerente con la prescrizione di ridurre spostamenti, contatti e aggregazioni, che è stata rivolta a tutta la cittadinanza. I nostri enti impegnano, nelle proprie attività, 134 consiglieri compresi i presidenti e molto personale amministrativo: la sospensione degli esecutivi, dei capigruppo, delle commissioni e dei consigli consentirà di limitare tali movimenti e di consentire maggiore smart working per gli uffici coinvolti».

Ovviamente, aggiunge, «si cercherà di garantire la piena operatività delle Municipalità. Invitiamo, inoltre, tutti i capigruppo ed i presidenti di opposizione e maggioranza, mossi dal loro senso di responsabilità, ad accogliere questo nostro invito. Siamo in un momento di estrema difficoltà ed è dovere di tutti noi accantonare per un momento le dinamiche politiche a favore dell’interesse pubblico, della tutela della salute e del bene comune. Solo con responsabilità, pazienza e collaborazione usciremo in tempi rapidi da questa situazione assai drammatica. Motivo per cui, noi stessi in primis, decidiamo di sospenderci da qualsiasi attività istituzionale sino a nuove direttive governative per preservare la salute collettiva».

La lettera è firmata da: Tiziano Ballarin, Elena Grimaldo e Cecilia Tonon (Municipalità Venezia, Murano, Burano), Monica Fortuna e Gabriele Fumai (Mestre e Carpenedo), Paolo Vettorello (Favaro).