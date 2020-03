«Comunali al lavoro mentre tra i negozi Calzedonia chiude»: battaglia dell'opposizione

Il decreto del governo dell'8 marzo 2020, da lunedì sera esteso a tutto il territorio nazionale e ribattezzato «io resto a casa», non ha interrotto il lavoro negli uffici pubblici, ma ha raccomandato la diffusione del lavoro agile, o telelavoro. Solo qualche giorno fa sulla questione era intervenuta anche la Funzione Pubblica Cgil di Daniele Giordano, puntando il dito contro un quadro inadeguato nel Comune di Venezia. All'appello si è unito con un intervento anche l'onorevole Andrea Martella: «Le indicazioni del governo, circa i comportamenti da adottare con scrupolo al fine di contenere la diffusione del coronavirus, sono chiare. Non vi è dubbio che lo smart working, così come l’insegnamento a distanza per le scuole, consenta a tante persone di ridurre al minimo gli spostamenti e dunque le possibilità di contagio», dice il sottosegretario.

Lavorare da casa

Sul lavoro da casa o telelavoro, «serve comunque una accelerata da parte delle Amministrazioni», ha detto Daniele Giordano, che era andato a gamba tesa anche contro la richiesta alle maestre, con l'obbligo di presenza a scuola anche con le vuote, di girare dei video da diffondere, così da poter ovviare all'impossibilità di dar luogo, come di consueto, agli open day, bloccati per via delle disposizioni contro il diffondersi del coronavirus. Al posto delle giornate di apertura straordinaria delle strutture, in vista delle iscrizioni dei piccoli, le insegnanti attraverso queste immagini avrebbero contribuito a superare l'impasse, aprendo una porta sugli edifici.

Privati al sicuro

«Nonostante le proteste dei sindacati, al personale dei servizi educativi viene detto presentarsi nelle scuole vuote per girare un “video di presentazione” - scrive Elena La Rocca consigliera del M5S -. Questa necessità di fare da comparse a un bel video di indispensabile non ha nulla - commenta - : serve solo a dar lustro all’immagine di un sindaco vicino alla scadenza elettorale che vuole rimanere in carica a qualsiasi costo, anche passando sopra le esigenze di sicurezza di maestre e di tutti gli addetti ai lavori. E pensare che Veronesi, patron della catena Calzedonia, chiude 596 punti vendita per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti mettendoli in ferie pagate. A Venezia abbiamo un sindaco che a tutto pensa tranne che alla sicurezza, sebbene sia responsabile della salute pubblica».