Le caorline della discordia: "Si valuti una concessione con un bando pubblico"

"La Città metropolitana spieghi con quali tempi e quali modalità hanno controllato l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'associazione comodataria". Il quesito è inserito in una interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere metropolitano del Movimento Cinque Stelle, Flavio Berton, in merito a 9 caorline da regata assegnate nel 2006 in comodato d'uso gratuito dall'allora Provincia di Venezia al "Coordinamento delle associazioni remiere".

"Si valuti una nuova concessione con gara pubblica"

Si tratta di imbarcazioni tipiche che dovrebbero essere concesse a chi ne fa richiesta attraverso apposito modulo: "Eppure ci dicono che in alcuni casi non è stata ricevuta risposta", dichiara il consigliere comunale pentastellato, Davide Scano. Nell'interrogazione, dunque, si chiede alla Città metropolitana di "certificare" i controlli dell'Ente oltre che di "illustrare quante iniziative abbia organizzato la C.M. nell'ultimo decennio per la diffusione della "voga alla veneta" e di spiegare "quali criteri applichi l'associazione comodataria per il prestito delle imbarcazioni in esame", valutando una possibile nuova assegnazione della muta attraverso un bando a evidenza pubblica, puntando anche il dito "sull'intensa attività politica del presidente del coordinamento, Giovanni Giusto, e il suo incarico da Delegato alle tradizioni del Comune. Ciò potrebbe adombrare una situazione di conflitto d'interesse con la gestione in comodato d'uso delle imbarcazioni tradizionali".