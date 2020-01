Legge speciale, Brugnaro contro Pellicani: «Mai discussa con me»

«Ci sono alcuni parlamentari che lavorano secondo logiche vecchie, per dividere e farsi belli. Io l'ho detto, a Roma bisogna andare uniti». Il sindaco Luigi Brugnaro se la prende con con l'onorevole Nicola Pellicani, durante i festeggiamenti del patrono della Municipale, San Sebastiano, lunedì. «C'è un disegno di legge speciale - dice Brugnaro - che non sapevo neanche esistesse, fatto da un certo Pellicani, per discutere e rimandare le questioni parlamentari. Visto che dicono di essere interessati alla città di Venezia, chiedano al governo di darci intanto una risposta sui 150 milioni che abbiamo chiesto di avere subito, per i prossimi 10 anni, per finanziare la legge speciale che comunque, vi informo, c'è».

La proposta di legge

«Ho inviato a Brugnaro, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali e metropolitani la bozza della proposta di legge speciale prima di depositarla, più di un anno fa, il 7 dicembre 2018. Come l’ho spedita a tantissimi altri enti e gruppi istituzionali e non. Successivamente ho avuto modo di consegnare al sindaco anche copia cartacea. Non ho mai ricevuto risposta», commenta piu tardi il consigliere e parlamentare veneziano del Pd, ribattendo a quanto affermato dal sindaco e allegando copia della proposta di legge.

I fondi

«I soldi ci servono per ristrutturare case, fare la fognatura in centro storico, per finire l'impianto antincendio della città, per i quartieri di Castello e Cannaregio, dove nessuno ha fatto nulla. Non si ricordavano che c'è Pellestrina, Sant'Erasmo, a Murano manca la sponda in un canale. Non importa, la facciamo noi senza polemiche. Se poi vogliono rifinanziare la legge speciale, discutere e farsi belli, lo facciano, ma intanto ci diano i soldi».

Audizioni

«L’ho scritto un anno fa, lo ribadisco - replica Pellicani attraverso la pagina Facebook - Sta per iniziare il confronto in commissione Ambiente alla Camera. Si tratta di una proposta aperta al confronto. Se il sindaco è davvero interessato, sarei molto lieto di incontrarlo, come ho già incontrato numerosi stakeholder, associazioni, circoli. L’iter in commissione prevede numerose audizioni istituzionali e non sullo stato di attuazione degli interventi per Venezia, che ho promosso a Montecitorio il 13 novembre scorso, all’indomani della marea eccezionale del 12. Caro sindaco sarò in Consiglio comunale. Ci sarai?».