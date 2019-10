Manutenzione alle sponde del Marzenego

Via libera alla sistemazione delle sponde del fiume Marzenego, “ramo Campane”, vicino a via Pio X in centro a Mestre. In vista della prossima apertura del mercato fisso di Mestre, i cui lavori per un totale complessivo di quasi 3 milioni di euro sono in corso di realizzazione da parte del Comune, la giunta ha deciso di contribuire alla spesa per un importo pari a 100 mila euro, già prelevati dal fondo di riserva. Partirà una convenzione tra Comune e Consorzio di Bonifica. «Un’operazione di salvaguardia delle nostre vie d’acqua. Stiamo investendo per la riqualificazione di una delle zone di Mestre che per decenni era stata abbandonata a se stessa», il commento dell'assessore Francesca Zaccariotto.