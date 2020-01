Martini si candida a sindaco di Venezia con la lista "Tutta la Città insieme!"

Giovanni Andrea Martini aveva già anticipato nelle scorse settimane la necessità di accelerare la costituzione del fronte anti-Brugnaro in vista delle elezioni amministrative 2020. Il centrosinistra, per ora, non sembra avere le idee molto chiare; Martini sì, e per questo si è candidato a sindaco presentando, ieri, la sua lista "Tutta la Città insieme!". Martini ha ribadito che «Brugnaro, in solitaria cavalcata, sta facendo campagna elettorale senza alcun ostacolo» e che «l’opposizione si sta attardando nella ricerca di un candidato o un accordo sul programma». Sulla base di questo, dice, «non si può più attendere», pur «rimanendo aperti ad una convergenza che, più avanti, potrebbe realizzarsi. Ma ora occorre iniziare a "puntare" l’avversario».

Ambiente ed economia

Il programma, è stato spiegato, ha nelle parole chiave casa, lavoro, ambiente, sicurezza ed economia. «È un programma che mira a ripristinare e a ridisegnare quella qualità della vita persa in anni più o meno recenti, una qualità che tutti invidiavano», è stato detto. I temi principali: le politiche ambientali (con la proposta di tenere le grandi navi fuori della laguna); le politiche sociali, con l'obiettivo di sostenere chi è in difficoltà e chi vuole vivere a Venezia; le politiche economiche, «per sostituire il tragico modello di turismo alla “Disneyland” con un modello economico di sviluppo capace di unire le nostre migliori tradizioni con l’innovazione»; la cultura e la democrazia fatta di percorsi partecipati.

Contro navi e scavi

La sede della lista è in campiello Mosca e il prossimo appuntamento è il 20 gennaio, quando i rappresentanti della lista saranno a Roma in occasione del Comitatone. «Non possiamo pensare che si possa promuovere Marghera come scalo per le grandi navi e non possiamo permettere che si scavi ancora in laguna», conclude Martini.