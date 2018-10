Bussetti e Zaia sul certificato Isee: «Veneti e non veneti devono rispettare la legge»

Martedì alla scuola grande di San Rocco a Venezia il ministero dell’Istruzione e della Ricerca Marco Bussetti e la Regione Veneto, con il presidente Luca Zaia, hanno firmato l'intesa che prevede percorsi di formazione rivolti a docenti e studenti su temi e didattiche al fine di sviluppare lo studio e la conoscenza della storia e della cultura del Veneto in tutte le scuole del territorio regionale, di ogni ordine e grado.

Personale docente

Sulla copertura dei posti vacanti nelle scuole, personale docente, dirigente e amministrativo, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha fatto sapere che firmerà domani un decreto «per una procedura concorsuale rivolta agli insegnanti magistrali, mentre per i dirigenti - ha aggiunto - cercheremo di averli tutti in servizio al termine di questa procedura concorsuale, a inizio settembre 2019».

Cultura e storia veneta

In sala c'erano anche gli studenti dell’istituto tecnico turistico “Francesco Algarotti”. Regione e Ministero hanno concordato di costituire una commissione paritetica che selezionerà i ‘formatori’ e valuterà le proposte formative rivolte agli insegnanti del Veneto. Il Ministero si è impegnato a mettere a disposizione 5 insegnanti che dovranno elaborare il ‘piano di lavoro’ annuale in ambito letterario e umanistico, da offrire alle scuole.

Autonomia

«Oggi è una giornata storica ed emozionante, un’anteprima dell’autonomia regionale che verrà – ha commentato il presidente Zaia, che alla firma ha fatto seguire la consegna al ministro del simbolo del leone marciano e della bandiera regionale – . In Veneto l’identità storica, culturale e linguistica è forte e radicata dopo 1100 anni di governo della Serenissima. Questa non è una operazione ‘amarcord’, ma di valorizzazione di un patrimonio culturale che è vivo e ricchissimo: basti pensare che nella nostra regione sette persone su dieci pensano e parlano in lingua veneta».

Isee e la legge

A far discutere resta il bonus libri e la certificazione che le famiglie devono presentare per poterlo richiedere. «Il Veneto non è Lodi - ha detto Zaia, e sulla presentazione del certificato Isee ha aggiunto -: a chi contesta che è difficile tornare in Bangladesh per ottenere un certificato sul possesso di immobili dico che cercheremo di andare incontro a tutti. Accetteremo dapprima le autocertificazioni, e quindi prima o poi i documenti salteranno fuori». «Ci sono norme che vanno rispettate - ha precisato il ministro Bussetti - il certificato Isee richiede questi documenti. Una volta definite le pratiche si va a vedere dove si può agire in maniera da trovare delle soluzioni. Ma la legge c'è e va rispettata».