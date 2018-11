Toninelli a Ca' Farsetti: «Sul tavolo Mose, salvaguardia della laguna e turismo»

Si è concretizzato lunedì l'incontro più volte invocato dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Sul tavolo i principali temi riguardanti la città, reduce dall'acqua alta record di lunedì scorso a 156 centimetri registrati a punta della Dogana.

I temi

«C'è la volontà concreta di attivare immediatamente una proficua collaborazione per garantire a Venezia non solo l’attenzione di tutto l'esecutivo, ma anche risposte puntuali ai problemi che da anni non trovano una soluzione - ha scritto Brugnaro -. Abbiamo parlato di diverse tematiche, progetti che ormai da tanti anni sono sul tavolo, come il Mose, la salvaguardia della laguna, la legge speciale e i flussi turistici. Ho consegnato al ministro una documentazione specifica che ora sarà studiata e vagliata. Ci siamo ripromessi di incontrarci di nuovo per analizzare le questioni in profondità, una a una. Mi sembra un segnale importante in un momento particolare per il Veneto messo in ginocchio dal maltempo. Ringrazio Toninelli. Sottolineo lo spirito di collaborazione che si è instaurato - ha concluso Brugnaro - mi auguro possa rivelarsi un buon inizio».