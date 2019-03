Nazione futura, il progetto che aggrega le forze conservatrici: focus sulla lotta alle tasse | VIDEO

A Mestre si è tenuta la presentazione della sezione veneziana di Nazione Futura, associazione culturale conservatrice fondata da Francesco Giubilei, presente alla serata. Tra i relatori il presidente Ater e coordinatore FDI Raffaele Speranzon, oltre all’ex parlamentare e tesoriere del PDL Maurizio Bianconi, il responsabile area fiscale di Confartigianato Veneto Enzo Cillo, il direttore advocacy e affari internazionali di ATR - American for Tax Reform Lorenzo Montanari e il giornalista e saggista Marco Respinti.

Con l'occasione si è svolta anche la prima tappa italiana del Coalition Leaders Forum, evento promosso da American for Tax Reform che riunisce le personalità del mondo liberale e conservatore: il trait d'union è sempre la lotta contro gli eccessi del fisco. Spazio anche alle opinioni sulla politica odierna: il governo giallo-verde non piace per quanto riguarda i temi economici: «La vera emergenza nazionale è l’economia - ribadiscono i protagonisti di Nazione Futura -. Non ci può essere una ripresa senza un drastico taglio delle tasse e della spesa pubblica».