Nazione Futura, la destra veneziana riparte dalla lotta alle tasse

Giovedì 28 marzo, alle 18:30, al Park Hotel ai Pini a Mestre, si terrà la presentazione della sezione veneziana di Nazione Futura, l'associazione culturale conservatrice fondata dall'editore e intellettuale Francesco Giubilei, presente alla serata. L’evento vedrà la partecipazione di una serie di relatori: l’ex parlamentare e tesoriere del PDL Maurizio Bianconi, il presidente Ater e coordinatore FDI Raffaele Speranzon, il responsabile area fiscale di Confartigianato Veneto Enzo Cillo, il direttore advocacy e affari internazionali di ATR - American for Tax Reform Lorenzo Montanari e il giornalista e saggista Marco Respinti.

Prima della presentazione del circolo di Nazione Futura si terrà, a porte chiuse, la prima tappa italiana del Coalition Leaders Forum, l’evento che riunisce le personalità del mondo liberale e conservatore, unite dalla lotta contro gli eccessi del fisco. Non era mai successo in Italia: l’ATR - Americans For Tax Reform, la potente associazione USA capitanata dalla star anti-tasse Grover Norquist ha scelto Venezia per il proprio “esordio” in Italia.

«Il governo giallo-verde? Sui temi economici è un disastro, stanno portando avanti politiche all’insegna dello statalismo e dell’assistenzialismo. Il panorama della destra attuale? Sconfortante». Marco Mestriner e David Mazzerelli, animatori del doppio appuntamento mestrino, riepilogano i temi da cui dovrebbe ripartire il centro-destra dopo quella che loro definiscono la “sbornia populista”. «La Lega ha tradito le promesse del Nord concentrando la propria politica solo sull’immigrazione. Ma la vera emergenza nazionale è l’economia. Non ci può essere una ripresa senza un drastico taglio delle tasse e della spesa pubblica».