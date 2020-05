L'ordinanza della Regione non riapre tatuatori, saune e attività termali

L'obbligatorietà dei dispositivi di protezione, la mascherina anche all'aperto, è al primo posto dell'ordinanza regionale veneta il cui testo diverrà ufficiale domenica pomeriggio, 17 maggio, in base a quanto comunicato dal presidente della Regione Luca Zaia. È prevista una multa da 400 ai 3 mila euro per chi non rispetta l'obbligo che, quindi, non è semplicemente un consiglio o una indicazione. Il governo ha presentato il dpcm, che sta per essere pubblicato, sabato sera. Le linee guida delle Regioni, che dovevano essere il riferimento nel decreto del presidente del Consiglio, secondo il governatore del Veneto, sono passate in secondo ordine e questo ha spostato in avanti i tempi del raggiungimento dell'accordo. Lo ha detto nel corso del consueto punto stampa da Marghera, sottolineando di essere in attesa del testo definitivo delle disposizioni governative.

Le attività che ripartono

Zaia elenca cosa apre in Regione lunedì 18: la ristorazione in generale, il commercio al dettaglio senza alcuna esclusione di categorie merceologiche, mercati e mercatini dell'usato, ambulanti, gelatieri, agenzie di commercio, immobiliare, di viaggi, autoscuole, attività di produzione teatrale ma senza pubblico (che secondo il governo rientrano in attività il 15 giugno), piscine pubbliche e private, tutte le palestre e i corsi (pilates, aerobica) senza contatto fisico (quindi non judo). Riaprono gli impianti sportivi, i campi da calcio, la manutenzione del verde, parchi zoologici, giardini, riserve naturali, biblioteche.

Le attività in attesa

Restano sospese sale scommesse, sale bingo e discoteche, centri culturali, il settore bliblioteche, sale di letture, cinema. «Chiediamo ai Comuni di consentire aperture exra ed elasticità negli oerari dei negozi - dice Zaia - Almeno per consentire a chi riapre di smaltire il lavoro arretrato». Ammessa la rispersa del tirocino curriculare e le attività formativo-professionali che non si possono eseguire a distanza, le funzione religiose, un protocollo per confessione. I centri estivi sono in discussione. «Penso la questione verrà affrontata nelle prossime ore. Credo che ai primi di giugno ci sarà uno sblocco», la partita è fra le più delicate in tema di riaperture delle attività economiche e impegno delle famiglie con i piccoli a carico. La Regione ha già dettato le linee anche per le strutture educative paritarie, qualche giorno fa, attraverso un documento dell'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.