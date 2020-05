Ordinanza del Veneto: sport intensi senza mascherina. Biblioteche riaperte per i prestiti

La nuova ordinanza del 3 maggio della Regione Veneto proroga alcune disposizioni e ne precisa altre, come annunciato dal governatore Luca Zaia oggi, 3 maggio, alla sede della protezione civile di Marghera. I dati sanitari: 18.318 positivi, 74 in più e 1058 ricoverati, 12 in meno. Terapie intensive sono 103, -5 da sabato. «Festeggeremo quando andiamo sotto i 100», dice Zaia. Sono 1516 i morti totali regionali. «Nel giro di 7 giorni vedremo se siamo stati bravi a far scendere i ricoveri e le Terapie intensive, al di là di tutti gli algoritmi. Spetta a noi occuparci di sanità - dice il governatore - Ma occorre pensare al bene comune e a tutelare il bene dei cittadini. I giovani sono le nostre sentinelle». Mascherina obbligatoria, tranne in presenza di parenti conviventi e in caso di sport intensi come la corsa, finita la quale occorre tornare a indossarla.

Mascherina

Obiettivo: tenere bassi ricoveri e Terapie intensive, anche nell'ordinanza. «Abbiamo cercato di fare disposizioni per titoli, alla veneta - dice Zaia -. Non è in contrapposizione con le scelte nazionali. Rinnoviamo con alcune spiegazioni. Spostamenti: le visite ai congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale, anche persone legate da stabile legame affettivo», quindi anche i fidanzati. Il distanziamento non si applica alle persone conviventi, si legge nei titoli della disposizione. Prevenzione: nell'intero territorio regionale, in tutti i casi di uscita dalla proprietà, è obbligatorio l'uso della mascherina, di guanti o liquido igienizzante. Non soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa (corsa), non è obbligatoria la mascherina, salvo l'obbligo di rimetterla al termine dell'attività sportiva, come citato.

Sport

Attività motoria e sportiva: consentito lo svolgimento individuale o con componenti conviventi del nucleo famigliare: camminata, corsa, ciclismo, tiro con arco, pesca, ecc. È consentito spostarsi con mezzi pubblici e privati per raggiungere il luogo ma sempre all'interno del confine regionale. Consentito anche l'addestramento degli animali. L'attività agonistica per professionisti, sport individuali e non, è possibile a porte chiuse, anche in piscina o nel campo da calcio, comunque all'interno di impianti.

Seconde case

Seconde case: è consentito andare verso la seconda casa anche camper e imbarcazioni, è possilbile al fine dello svolgimento di manutenzioni, sia per proprietari che locatari. È disposta la chiusura nei giorni festivi di alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta,

illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto. Consegna a domicilio: è sempre ammesso, anche per le attività sospese con uso di mascherine e guanti. È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio. Da asporto: confermata la vendita di cibo con ordinazione telefonica, ingressi contingentati, distanziamento e dispositivi, e un cliente alla volta. Non è ammesso consumare cibo sul posto. Si può mangiare a bordo del veicolo.

Spostamenti

Utilizzo del veicolo privato: è consentito ospitare a bordo passeggeri, che non siano conviventi, ma solo con mascherine e distanziamento. È possibile accompagnare colleghi, sempre con la mascherina a bordo del veicolo. I distributori automatici sono aperti. Il mercato per l'alimentare è confermato come i banchi florovivaistici e abbigliamento per bambini, con ingresso e uscita stabiliti. È consentita la navigazione. Riti funebri: sono consentiti fino a un massimo di 15 persone, con dpi e il metro di distanza e preferibilmente all'aperto. L'apertura delle biblioteche è consentita per la sola modalità di prestito. Le aree verdi possono essere manutentate, così come orti, terreni agricoli, boschi e spiagge, anche fuori dal territorio comunale, per la gestione delgi stessi.