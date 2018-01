Il presidente Pietro Grasso all'Ateneo Veneto

Tappa a Venezia per il presidente del Senato, che dopo aver incontrato i giornalisti, ha accettato di scattare alcune fotografie con una famiglia intera di sostenitori, di provenienza siciliana, che si trovava in visita a Venezia. Il lungo abbraccio di Grasso con una conterranea: "Mio padre si ricorda di lei, di quando andava in Vespa", ha detto una signora avvicinandosi e buttandogli le braccia al collo. "Siamo con lei, presidente", hanno commentato altri passanti. L'incontro veloce con la stampa: "Non parliamo di alleanze per favore. Noi siamo convinti europeisti. Serve uguaglianza, lavoro, lotta alla criminalità". Poi il saluto e l'abbraccio con i politici di sinistra del territorio, fra cui l'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, il deputato di Articolo Uno, Michele Mognato e l'ex magistrato Felice Casson.