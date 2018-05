C'è chi dice no: "La separazione tra Mestre e Venezia sarebbe solo un grosso danno"

"Pensiamo in grande, pensiamo come un unico Comune". In settimane in cui il referendum di divisione tra Venezia e Mestre continua a tenere banco (sulla cui possibile data del 30 settembre pesa la sollevazione di questione costituzionale del governo), è stato presentato lunedì il manifesto di coloro che si dicono contrari alla divisione: "Serve una visione estesa e 'metropolitana' del sistema urbano di Venezia", si mette nero su bianco nel documento.

"Nessun beneficio"

Decine le firme raccolte: "Separare le città d'acqua e di terra non porta benefici - si legge - tutti i vantaggi rappresentati come auto-evidenti e necessariamente veri non sono affatto tali: non è vero che Venezia godrebbe di finanziamenti a profusione, né che Mestre cesserebbe di essere periferia, perché già oggi non lo è". La visione vuole essere europea: "E' insostenibile la caricatura del 'piccolo è bello' - dichiarano gli aderenti - L'unitarietà si manifesta fattualmente e perfino visivamente in infrastrutture chiave in comune come porto, aeroporto, zona industriale, luoghi di produzione culturale, doppia sede del Casinò, trasporti, infrastrutture, temi e problemi sociali comuni... La separazione comporterebbe svantaggi certi".

Territorio e amministrazione

Nella visione dei proponenti del manifesto contro il referendum priorità viene data alla "forza amministrativa e politica" effettiva che avrebbero i due distinti enti territoriali: "Conta eccome - si sottolinea - essere l’undicesimo Comune d'Italia (e non il terzo del Veneto) ma soprattutto un piccolo Comune di Venezia e un popoloso Comune di Mestre non avrebbero la forza per recitare un ruolo attivo e da protagonisti nei processi di trasformazione e di pianificazione del territorio. Basti pensare per esempio a gestione del turismo, localizzazione dell’hub per le Grandi Navi, alla partita aeroporto, stadio, Quadrante di Tessera".