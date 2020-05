I sindaci metropolitani con il premier Conte: 3 miliardi agli Enti locali

Riunione dei sindaci metropolitani con presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi, giovedì 28 maggio. Il primo cittadino di Venezia e sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro, ha ringraziato il presidente del Consiglio «per aver ascoltato con attenzione e recepito le richieste d'aiuto che i primi cittadini metropolitani gli hanno sottoposto. Cinque proposte concrete, a cominciare da altri 3 miliardi da destinare agli Enti locali, per aiutare i sindaci italiani che dall'inizio della emergenza sanitaria si sono trovati ad affrontare un periodo di reale difficoltà - dice Brugnaro - aspettiamo che l'impegno preso dal presidente trovi presto concretezza in puntuali provvedimenti normativi. Un grazie ad Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, e a tutti i colleghi che oggi, come in tutte le precedenti occasioni hanno saputo fare fronte comune per difendere il futuro delle nostre città e il bene dei nostri concittadini».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recovery fund

Un piano da 750 miliardi è stato approvato ieri, mercoledì 27 maggio, in Europa, per affrontare la crisi. L’Italia riceverà 170 miliardi di euro, la metà come aiuti a fondo perduto. «Non è importante solo dal punto di vista materiale, anche se ovviamente poter disporre di una cifra così grande ci consentirà di affrontare con ancora più strumenti e mezzi le conseguenze del virus, specie in una regione come il Veneto, fortemente vocata alla produzione e all’export - spiega il sottosegretario all'Interno Achille Variati -. È importante anche dal punto di vista politico. Per molto tempo i sovranisti hanno accusato l’Europa di non servire a niente, di essere solo un peso, di toglierci sovranità senza darci futuro. Arrivando a ventilare l’idea che sarebbe meglio uscirne. Ma se l’Italia fosse stata da sola ad affrontare questa emergenza, chi l’avrebbe aiutata? L’Europa non è perfetta, ha problemi e lentezze. Ma è viva, come è vivo il sogno di un’unione di Paesi che si erano combattuti per secoli e che hanno scelto di affrontare i problemi insieme».