"Referendum? Se vince la separazione la città si ferma per i prossimi 10 anni"

L'ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio del Venezia Fc: "Se dovessimo andare a votare e dovesse vincere il 'sì' il prossimo 30 settembre non si fermerebbe solo l'iter dello stadio, ma si fermerebbe la città - ha continuato il primo cittadino - Nessun dirigente firmerebbe documenti inerenti opere già approvate come piste ciclabili, ponti, darsene. Ci sono 100 milioni di interventi che stiamo distribuendo in tutto il territorio. Si fermerebbe anche la macchina amministrativa. Penso realisticamente, non c'è terrorismo in questo, che si fermerebbe la città per i prossimi 10 anni".