Brugnaro appoggia Zoppas: «Da lui critiche legittime, si chiama democrazia»

Sostegno al presidente veneto di Confindustria, Matteo Zoppas, dopo gli attacchi del ministro Di Maio. Ma anche critiche alla manovra economica. Anche se il sindaco Luigi Brugnaro continua a definirsi "filogovernativo" non risparmia le stoccate contro la quota 5 Stelle dell'Esecutivo: lo ha fatto mercoledì, a margine della posa della prima pietra della concessionaria Carraro a Mestre, parlando sia della politica nazionale che di quella locale. «Zoppas ha fatto delle affermazioni libere, dignitose e rispettose - ha spiegato, in riferimento alle sue critiche sul "decreto dignità" - E queste affermazioni hanno urtato la sensibilità di qualcuno. Allora ti va bene finché fai proteste solo tu, se invece io ti rispondo non va bene. Si chiama libertà, democrazia, e dobbiamo difenderla. Massima solidarietà al presidente Zoppas».

Scontro Confindustria - 5 Stelle

Le proteste di Brugnaro si riferiscono alle parole di Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi ha attaccato le «concessioni irrisorie» della San Benedetto, appartenente appunto alla famiglia del presidente di Confindustria Veneto. Anche il presidente nazionale dell'associazione, Vincenzo Boccia, è intervenuto: «Questo governo intende rispettare le parti sociali ed accettare le critiche senza attaccare ad personam? È possibile che un ministro faccia questo? Parlo di rispetto».

«Valorizzare il lavoro»

In generale, da parte di Brugnaro c'è scetticismo nei confronti della manovra economica che ipotizza un aumento del sussidio di disoccupazione per i più poveri. «Dobbiamo dare spazio alle imprese che creano posti di lavoro - spiega - Un conto è la solidarietà a chi perde il lavoro, questo è sacrosanto. Ma prima di tutto bisogna puntare sul lavoro, su chi il lavoro ce l'ha. Bisogna togliere tasse e dare agevolazioni, pensare a chi si alza alle 6 di mattina o sta cercando un lavoro fattivamente».