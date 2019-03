Mobilità e interscambio, due delibere 5 Stelle per la settima stazione ferroviaria d'Italia

La zona ferroviaria di Mestre nel mirino dei 5 Stelle, che ora intendono portare in Commissione consiliare due delibere per risolvere, secondo il loro disegno, il problema della mobilità e dell'interscambio nella «settima stazione d'Italia, la più congestionata dell’intero Nordest».

Le concessioni

«Occorre revocare le concessioni del 2013 e 2014, in comodato d'uso, dell’area situata lungo via Piave, angolo viale della Stazione, di fronte all’ingresso dell’hotel Bologna, e dei 255 metri quadrati vicino all'hotel Plaza, per motivi di riqualificazione, che poi sono state gestite dai privati per uso esclusivo di parcheggio - affermano Davide Scano e Sara Visman dei 5 Stelle -. In quella zona potrebbero trovare posto due pullman del trasporto pubblico locale che ora, per mancanza di spazio, sono costretti a far scendere i passeggeri fuori dalle fermate, in mezzo alla strada».

Il garage

L'altra delibera riguarda il garage multipiano in via Ca' Marcello. «Essendo un'opera di urbanizzazione primaria - spiega Scano - anziché lasciarla ai privati, può essere gestita in house e affidata ad Avm, diventando parcheggio per soste brevi, con i primi 60 minuti gratis, cosa che avviene già in altre stazioni del Veneto come a Padova. In questo senso riteniamo che l'accordo di programma del sindaco porterà alla realizzazione di nuove opere edilizie, senza risolvere il problema della mobilità, anche se si afferma di voler riqualificare il binario uno. Facciamo presente che, attraverso le nostre delibere, potrebbero sorgere, senza alcun impegno di spesa aggiuntivo, quegli spazi per l'interscambio, ora completamente assenti. Ciò che chiederemo è la revoca delle due concessioni agli alberghi, e la gestione pubblica del garage in via Ca' Marcello, prima che arrivino lì altri privati».