Poste Italiane con i bersaglieri nel centenario della fine della grande guerra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Tre annulli filatelici, un foglietto erinnofilo dedicato e l’esposizione di un ufficio di posta militare sono le iniziative che Poste Italiane dedica al 66esimo Raduno nazionale dei Bersaglieri “Piave 2018”. Nell’occasione sarà disponibile un foglietto erinnofilo realizzato su commissione di Poste Italiane dall’Officina Carte e Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in settemila esemplari numerati. Dalla metà dell'800 i bolli "chiudilettera" sostituirono i sigilli in ceralacca, fino a diventare oggi i cosiddetti Foglietti Erinnofili (dal tedesco erinnerungsmarke che letteralmente significa "marca commemorativa"), simili ai francobolli tranne per l'omissione del valore che è postale o fiscale. Il foglietto erinnofilo. Il foglietto realizzato per l’adunata di San Donà dall’artista Sergio Favotto rappresenta un tributo figurato ai tanti bersaglieri caduti, volati verso il cielo come le piume leggere delle loro Vaire. Gli annulli. Il primo annullo filatelico riproduce l’immagine del ponte militare che sarà allestito sul Piave e sarà disponibile giovedì 10 maggio dalle 10.30 alle 16.30 nello spazio allestito in piazza Indipendenza. Military Tatto, “la musica unisce i popoli”, è il secondo annullo, disponibile sabato 12 maggio dalle 14.00 alle 20.00 negli spazi allestiti allo stadio Zanutto e in piazza Indipendenza. Il timbro è dedicato all’incontro tra le Bande Militari dei paesi coinvolti nella Grande Guerra, in programma allo stadio. Il terzo annullo, infine, riproduce il logo della manifestazione e potrà essere richiesto, nella giornata conclusiva dalle 8.00 alle 14.00 sempre nello spazio allestito in piazza Indipendenza, in occasione della grande sfilata dei Bersaglieri. L’ufficio di posta militare. A San Donà di Piave per tutta la durata del Raduno sarà esposto nel centro culturale “Leonardo Da Vinci” un ufficio di Posta Militare, messo a disposizione dall’Archivio storico di Poste Italiane: le casse e le attrezzature sono identiche a quelle utilizzate durante la Grande Guerra e nei successivi conflitti. Ogni ufficio era composto da quattro casse di legno, corredate di sgabelli e piani di appoggio. Dotate di apertura a ribalta, le casse si trasformavano in tavoli da lavoro; dal loro interno si estraggono timbri, calamai, tamponi, matite, pennini, lanterne, candele, inchiostro, spago, sigilli, le cassette per i soldi e per i valori, una piccola bilancia per pesare le lettere e una per pesare i pacchi, una cassetta d’impostazione in formato ridotto, il casellario pieghevole in tela per suddividere la corrispondenza e l’insegna di Posta Militare. L’ufficio veniva montato sotto una tenda, in una scuola, al riparo di uno sperone di montagna: la sua presenza permetteva ai soldati di ricevere lettere e notizie da casa, dal resto d’Italia. Quando una divisione si spostava, l’ufficio di posta militare veniva smantellato e messo al seguito delle truppe. Le Poste e la Grande Guerra. Furono 4 miliardi le lettere e cartoline scambiate fra il Fronte e il Paese dal 1915 al 1918. Un numero impressionante se si pensa all’elevatissimo tasso di analfabetismo e alla difficoltà materiale di scrivere, non solo per le condizioni di vita in trincea, negli spostamenti, nei combattimenti, ma, più semplicemente, perché non si disponeva né di un foglio di carta né di una matita o altro per poter scrivere. Un miliardo e mezzo le lettere e cartoline spedite dal Paese al Fronte. Circa 250 milioni le lettere e cartoline scambiate fra i soldati al fronte. Le Regie Poste istituirono un’organizzazione dedicata di Posta Militare nella quale operavano stabilmente più di 1.100 dipendenti, nei centri di lavorazione istituiti a Bologna, Treviso, Napoli, Bari, Taranto e negli uffici postali esecutivi al fronte, anche in prima linea. Il numero degli uffici postali esecutivi passò dai 60-70 iniziali a oltre 130 verso la fine del 1917. Uffici postali mobili erano allestiti su camion. Dove i camion non potevano arrivare, arrivano invece gli speciali uffici di posta militare da campo. Fu allestita una rete telegrafica destinata principalmente alle comunicazioni militari, con oltre 5.100 chilometri di nuovi fili che integrarono la rete telegrafica preesistente e istituirono circa 170 nuovi uffici telegrafici. Durante la Grande Guerra avvenne il primo vero e proprio esperimento di Posta Aerea in Italia e venne emesso il primo francobollo di posta aerea del mondo. Il 22 maggio del 1917 con un volo sperimentale sulla tratta Torino-Roma, un biplano trasporta oltre 200 chili di posta e diversi giornali in 4 ore e 3 minuti. Lo guidava il pilota Mario De Bernardi, che fece parte della squadra del Cavallino Rampante di Francesco Baracca e fu il primo italiano ad abbattere un aereo nemico, nel cielo di Verona".

Gallery