II decalogo della psicologa per affrontare con meno ansia la vita in quarantena

Le implicazioni psicolgiche che derivano dalle misure restrittive imposte per contrastare l'emergenza sanitaria sono varie e numerose. Sfumano la libertà personale, il contatto con gli altri, i nostri progetti; il tempo a disposizione si dilata, mancano la routine e i punti di riferimento. La dottoressa Federica Cagnin, psicologa veneziana, ci spiega come cercare di mantenere il proprio equilibrio, un compromesso tra la nuova realtà e quella che era la nostra quotidianità.

«All’inizio erano il caffè al bar o lo shopping, - ci racconta la psicologa - poi le passeggiate e lo sport, ora ci rimangono solo la farmacia e il supermercato. Questo prendersi la propria dose di normalità in un momento che di normale non ha nulla è un modo per fronteggiare la paura, sentirsi meno soli e avere un minimo la percezione di avere il controllo della situazione. In casa siamo isolati. Non sappiamo cosa succede fuori».

Non ci sono alternative: la psicologa ci spiega che per mantenere il nostro equilibrio psicologico dobbiamo (e possiamo) contare solo su noi stessi, il nostro nucleo familiare e, in qualche modo, le relazioni a distanza. «Una circostanza - sottolinea la dottoressa - che porta molte persone a soffrire di ansia, stress, solitudine e depressione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quotidianità senza ansia

Come affrontare la nuova quotidianità, con meno fatica e meno ansia? Ecco il decalogo della psicologa.

Evita di informarti in continuazione e fallo solo tramite fonti ufficiali: l’esposizione a troppe informazioni, a volte contrastanti, può far aumentare la tua ansia L'ansia è normale, stiamo vivendo una situazione anomala. Questa emozione, nella giusta misura, ti aiuta a stare più attento e a prevenire le situazioni di pericolo; se diventa invalidante e paralizzante chiedi aiuto al medico di base o a uno psicologo prima di ritrovarti a compiere azioni irrazionali Parla delle tue emozioni con qualcuno di cui ti fidi Organizza la giornata cercando di mantenere per quanto possibile le tue abitudini: costruisci nuove routine attorno a quelle vecchie. Questo ti aiuta a concentrarti in momenti prestabiliti e non cadere nello stakanovismo da smart working Non pensare a ciò che non puoi fare, ma pensa a come mantenere vivi i tuoi interessi, passioni, hobby e progetti anche da casa Non abbandonarti completamente alla tecnologia. Social, internet, film e serie tv ci aiutano a passare la giornata, ma c'è altro di più sano, pratico e attivo a cui potersi dedicare: attività fisica, cucinare, pulire, scrivere, meditare, leggere, disegnare Ci lamentiamo sempre di non avere tempo: questa è l’occasione per prenderti gli spazi di cui hai bisogno Usiamo le possibilità di connessione (telefonate, videochiamate, social) per sentirci meno soli e più vicini alle persone a cui vogliamo bene Prenditi i tuoi spazi e sii chiaro quando comunichi le tue necessità alle persone che vivono con te Se sei in difficoltà ricordati che alcuni professionisti lavorano anche online e ti possono aiutare a gestire questo momento delicato ( ECCO LA LISTA )