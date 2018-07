Al via la Venice Summer School: "Il Veneto rimanga tra le sanità migliori al mondo" VD

L’Observatory Venice Summer School, giunto nel 2018 alla dodicesima edizione, è un corso breve e intensivo. Consiste in una settimana di apprendimento, interazione, studio, discussione e condivisione di esperienze con altri responsabili politici, pianificatori e professionisti della salute per comprendere, discutere di strategie e politiche per migliorare la qualità delle cure. Una cinquantina gli esperti da tutto il mondo che non hanno voluto mancare all'appuntamento.