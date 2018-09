Ca' Foscari: 100 nuovi docenti in 3 anni portano in dote 3,4 milioni più dell'anno scorso

L’Università Ca' Foscari Venezia fra i primi 10 atenei per quanto riguarda l’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario 2018 (Ffo), trasmessa dal Miur. Con oltre 76 milioni di euro assegnati per l'anno in corso, l'ateneo veneziano incrementa del 2,7% l’assegnazione dello scorso anno (74,5 milioni di euro). Un miglioramento che porta all'università 1,7 milioni di euro in più.

Più 3,4 milioni di euro

Positivo in particolare il risultato della quota premiale, la componente del Ffo che il Miur assegna sulla base della performance degli atenei nei seguenti ambiti: politiche di reclutamento di personale docente, valutazione della ricerca effettuata dall'Anvur, e capacità di programmazione (autonomia responsabile). Complessivamente, nell'assegnazione 2018, l'Ateneo riceve 22.094.339 euro, a fronte dei 18.690.361 milioni di euro del 2017, con un incremento di circa 3,4 milioni.

Politiche di reclutamento

Di grande rilievo la performance di Ca’ Foscari sia per quanto riguarda le politiche di reclutamento, dove l’indicatore migliora del 30% circa e impatta per 1,6 milioni di euro di risorse in più rispetto al 2017, sia per quanto riguarda la valorizzazione dell’autonomia responsabile, dove i due indicatori scelti dall’Ateneo, ovvero i professori assunti a seguito di chiamata diretta e la percentuale di studenti internazionali (degree seekers), hanno registrato variazioni positive rispetto al 2017 superiori alle soglie massime di premialità previste dal Ministero.