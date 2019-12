Una nuova offerta formativa al triennio del liceo per diventare "ingegnere umanista" | VIDEO

La Congregazione delle Scuole di Carità Istituto Cavanis di Venezia e Possagno, grazie alla collaborazione con la Fondazione di Venezia e l'università IUAV, introduce un progetto sperimentale di innovazione dei percorsi curricolari nei licei, ispirato alla figura di Leonardo Da Vinci. Il progetto prevede, a partire dal 2020, l'avvio negli istituti Cavanis di un cantiere triennale di innovazione formativa dei licei, con l'inserimento di percorsi dedicati allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche, ingegneristiche e digitali, all'interno di una solida formazione umanistica.

Si tratta di un mix di competenze il cui obiettivo non è la formazione di una nuova figura professionale, ma l'unione di diversi ambiti di studio. «Non siamo qui per creare dei percorsi professionalizzanti - è stato detto in conferenza stampa - ma per formare lo studente e per far sì che, quando esca dall'università, sia in grado di svolgere qualsiasi mestiere. Bisogna offrire una formazione completa e Venezia è il contesto più stimolante per fare in modo che ciò accada».

Il piano è stato presentato oggi da Giampietro Brunello (presidente della Fondazione Venezia, Alberto Ferlenga (rettore Iuav), Monica Centanni (docente), Maddalena Bassani (collaboratrice del Centro studi classicA-Università IUAV), Ivo Cunial (preside dell'istituto Cavanis "Canova" di Possagno), e Claudio Callegaro (preside dell'istituto Cavanis di Venezia).