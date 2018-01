Ca' Foscari e Ciset "firmano" il nuovo master che formerà esperti di big data

Si sente tanto parlare di big data, ma cosa sono? Ogni giorno enormi quantità di dati vengono generati in tutto il mondo ed è responsabilità di analisti specializzati interpretarli e reperire le informazioni preziose che contengono, per fornire indicazioni al management delle aziende. L’Università Ca' Foscari di Venezia e Ciset (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica) hanno deciso di unire le proprie competenze in ambito scientifico per lanciare un nuovo master in "Data Science for Travel, Tourism and Culture". Il master beneficia delle competenze in data analytics, data & business intelligence, computer science e machine learning, dei dipartimenti di Informatica, Statistica ed Economia e degli oltre 25 anni di studi e ricerche del Ciset nel campo dell’innovazione applicata al turismo.

Necessità di talenti adeguati

"Abbiamo fortemente voluto questo Master - afferma Raffaele Pesenti, direttore del corso e ordinario di "Strumenti computazionali per il Business" all'università lagunare - perché il turismo e la mobilità sono industrie complesse, per la quantità e varietà di informazioni prodotte. La data analytics cambia i fondamentali della competizione, ma richiede talenti adeguati, con competenze non solo per 'domare' una consistente mole di dati, ma anche per individuare nuove soluzioni, grazie alla conoscenza del contesto applicativo".

Corso in lingua inglese

Il corso, che inizierà a febbraio e sarà svolto in inglese, è articolato in un periodo d’aula con laboratori, lezioni interattive, testimonianze aziendali, project work, attività field e case studies. Sono previsti settimane e week end di formazione intensiva, aperti alla frequenza di professionisti del settore. Il corso è riservato a un massimo di 20 laureati in Scienze dell’Informazione, Statistica, Matematica, Fisica, Economia con indirizzo computer science, Ingegneria informatica e gestionale. Saranno valutate le candidature di laureati in altre discipline con comprovata esperienza lavorativa in tali ambiti. Nove le borse di studio disponibili.

Save tra i sostenitori

Tra le aziende sostenitrici del corso c’è anche Save, la società che gestisce i principali aeroporti del Nordest: Venezia, Treviso, Verona e Brescia. "Profilare i comportamenti dei passeggeri dei nostri aeroporti e comprendere le loro necessità - sostiene Andrea Geretto, direttore commerciale e marketing non aviation del Gruppo Save - è fondamentale per ottimizzare la gestione e i servizi offerti, e quindi offrire una migliore customer experience e di conseguenza garantire una maggiore redditività degli asset".