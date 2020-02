San Valentino 2020: tutti gli eventi a Venezia e provincia

La festa degli innamorati sta arrivando e la città più romantica del mondo non poteva non essere pronta per accoglierla nel migliore dei modi. Ecco allora che tra feste a tema, balli in piazza, iniziative culturali ce n'è per tutti i gusti. In centro storico e terra ferma sono tanti gli eventi organizzati per poter dar spazio ai sentimenti e vivere una giornata d'amore e divertimento.

San Valentino Night Ball

Una serata in Piazza San Marco condotta dal Principe Maurice, Tommy Vee e Federica Cacciola per festeggiare il giorno degli innamorati tra danza, musica e spettacoli a sorpresa. Protagoniste dell'evento le scuole di ballo della città con esibizioni che spaziano dal tip tap al tango e in serata dj-set per ballare sotto le stelle con il proprio amore. (I DETTAGLI)

Lido in Love

Torna anche quest'anno l'edizione 2020 della rassegna di iniziative al Lido di Venezia dedicate all'amore in tutte le sue sfaccettature. Tra concerti, spettacoli, cene di gale, conferenze e approfondimenti sul tema della violenza sulle donne, ci si potrà divertire e, allo stesso tempo riflettere insieme al proprio amato per vivere una giornata speciale sull'isola veneziana. (I DETTAGLI)

San Valentino all'M9

Il museo del '900 si prepara alla festa degli innamorati con sconti sui biglietti, validi in tutto il weekend, a chi si presenterà in coppia alle biglietterie. I visitatori, quindi, potranno accedere con un prezzo sconta anche all’esposizione temporanea “Lunar City. (I DETTAGLI)

San Valentino all'Hard Rock Café

L'Hard Rock Café di Venezia propone due serate a tema, il 14 e il 15 febbraio con menù speciali, live music e dj-set. Venerdì 14 ci sarà musica live a cura di @progettokowalsky e DJ Christian EFFE. Sabato 15 sarà, invece, la volta di Rolling Carpets e Dj Set Roberto Meneghello. (I DETTAGLI)