"Colorificio San Marco-Eurocolori contratti a termine non rinnovati"

Riceviamo e pubblichiamo: "Restiamo basiti anche in riferimento all'articolo sulla Nuova di Venezia di pochi giorni fa' in cui Colorificio San Marco si dichiarava pronto ad aiutare i dipendenti di Eurocolori per il possibile trasferimento. Ci chiediamo a fronte delle dichiarazioni di cui sopra, che criterio sia stato usato per non rinnovare il contratto di 4 persone le cui figure erano indispensabili per il proseguo dell'attivita' lavorativa. Conosciamo nel merito le professionalita' acquisite da questi lavoratori e riteniamo uno spreco non aver valutato minimamente il bagaglio acquisito dagli stessi in termini di organizzazione del lavoro. Parte di questo personale aveva competenze mirate in ambito di preparazione macchine confezionatrici che sono venute a perfezionarsi solo nel tempo. Crediamo che una Azienda che mira a crescere ed investire non avrebbe dovuto "lasciare per strada" personale cosi' qualificato. Non sara' di certo un bel Natale per questi colleghi!".