Riceviamo e pubblichiamo:

"Venerdì nel pomeriggio, pieno giorno quindi, mi è stata rubata la bici che vedete nelle foto. Per rubarla hanno rotto parte del mio garage. Se qualcuno la vedesse per favore mi contatti. Ho già esposto denuncia. La marca è Cup's. La luce posteriore è rotta, ha un cestino e ha (aveva) una sella in silicone. Per favore condividete GRAZIE"