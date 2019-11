Adriano Merelli vince il regionale di dama Inglese

Riceviamo e pubblichiamo:

"Si è svolto domenica 10 Novembre il campionato regionale di dama inglese per tesserati FID (Federazione Italiana Dama). Il campionato è stato organizzato dal circolo damistico A.S.D. “Damasport Roncade” (TV) e dal presidente regionale della FID Dino Bellin, presso il centro sociale del comune di Roncade. Si è giocato l’intero pomeriggio, in un unico gruppo di gioco formato da 12 giocatori. Il campione regionale 2019 è stato il nazionale Adriano Merelli di Martellago, iscritto dell’ A.S.D. “Fulvio Campanati ” di Mestre. Al secondo posto, solo per un’inferiore punteggio di quoziente, si è classificato un’ altro nazionale Dino Bellin sempre dell’ A.S.D. “Fulvio Campanati ” di Mestre . Terzo classificato il nazionale Riccardo Carraretto dell’ A.S.D. “Damasport Roncade”. Nella categoria provinciali ragazzi vince Salvatore Verolla Le premiazioni sono state effettuate dall’organizzatore presidente Renato Cervellin, con la presenza del presidente regionale e del delegato provinciale FID. La dama inglese è stata introdotta a livello agonistico in Italia nel 2008, dopo che alcuni atleti italiani parteciparono alle olimpiadi della mente di dama inglese a Pechino. Questa dama si può trovare anche in alcuni siti web di giochi ed è abbastanza simile alla nostra dama italiana. In pochi anni gli atleti italiani hanno ottenuto alcuni titoli mondiali in questa disciplina; visita il sito ufficiale della FID www.federdama.it. (Nella foto il vincitore Adriano Merelli in centro con l’attestato)".