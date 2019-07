Slavato cigno a Caorle

Riceviamo e pubblichiamo:

"SALVATO CIGNO A CAORLE: Grazie alla collaborazione dei cittadini, un cigno - nonostante le difficoltà - è stato salvato. Io e la mia ragazza siamo andati in supporto ad un signore della zona che stava cercando di portare a terra un cigno che stava annegando ( aveva zampa e becco impigliati da due ancorette in acciaio ) Dopo averlo immobilizzato a grazie al supporto fondamentale di alcuni pescatori in particolare ad uno in sella ad una bicicletta, lo abbiamo salvato ed ha ripreso il suo percorso in mare. Un a domanda sorge spontanea da questa esperienza: A CHI RIVOLGERSI ??? - Capitaneria impegnata, - Clinica Vet. non disponibile - 112 Non contattabile causa scarsa ricezione di rete Pregasi il comune di dare informazione in merito. Ringraziamo. D&L da Mestre"