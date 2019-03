Riceviamo e pubblichiamo:

«Ancora furti nelle auto per rubare autoradio come negli anni '90! È successo ieri sera intorno alle 23.30 in via Miranese, nelle vicinanze del supermercato Cadoro. L'auto è vecchia e l'autoradio pure, tutto il rischio per un apparecchio desueto che sulla "piazza" odierna non ha più mercato, viste le nuove tecnologie. Sono, e siamo proprio messi male!».