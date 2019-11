Riceviamo e pubblichiamo:

"Oggi, domenica 10/11/2019, ore 9.00, in pieno massimo di acqua alta. Calle Chioverette, laterale fondamenta Cannaregio . Già mi pare assurdo che le fontane continuino ad erogare acqua in inverno (è uno spreco notevole), ma in caso di alta marea che senso ha? Non sarebbe meglio sospendere l'erogazione di acqua?"