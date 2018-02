Blitz di Venessia.com al Gobbo di Rialto: c'è la lettera aperta ai partiti

In vista delle prossime elezioni politiche 2018, blitz di Venessia.com al gobbo di Rialto. Di seguito la lettera pubblicata:

"Cari candidati,

che in seno alle forze politiche nazionali Vi state proponendo per la gestione e l'amministrazione della cosa pubblica:

Noi, del Movimento cittadino (politico sebbene apartitico) denominato Venessia.com, da anni attivo nel territorio comunale veneziano,

Vi interpelliamo

a ridosso ed in relazione alle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018,

in merito ai Vostri intendimenti, progetti e programmi relativi alla politica di salvaguardia, di difesa e di tutela del tessuto civile e sociale autoctono, nonché economico e culturale delle città artistiche italiane, con particolare riferimento alle politiche residenziali.

Inoltre, in riferimento alla specifica situazione della nostra città, Venezia, chiediamo se siete disposti, in qualità di futuri parlamentari, a valutare il sostegno ad iniziative tese a realizzare uno statuto speciale per Venezia insulare e la sua laguna, al fine di salvare e preservare un patrimonio culturale ed umano unico al mondo, ma che pretende una nuova e più funzionale gestione giuridica ed amministrativa, per lasciare definitivamente l’età delle deroghe e della paradossale equiparazione della città e del suo particolare tessuto urbano agli altri centri italiani.

Confidiamo in una Vostra risposta veloce alle nostre istanze,

Venezia non può più aspettare".