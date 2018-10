Riceviamo e pubblichiamo:

"Anche in questo weekend gli under 11 del Venezia FC restano imbattuti, nella giornata di sabato i ragazzi del Venezia affrontano il Marcon 2007 battendolì per 10 - 3, sfoggiando una prestazione a dir poco convincente con il bel gioco che quest'anno li contraddistingue guidati da loro Mister Jacopo Gennaro strappano applausi a tutti i presenti al Taliercio, la giornata di domenica a Bolzano è stata caratterizzata da un pareggio ( Sud Tirol - Venezia FC 0 - 0 ) dominando per tutta la gara e cogliendo 2 pali ed una traversa non riescono a capitalizzare ed avere la meglio pur riuscendo a dettare il proprio gioco agli avversari..Mister Jacopo Zennaro le prova tutte per portare a casa la vittoria ma purtroppo non riesce nell'intento. Continua l'imbattibilità dei ragazzi U11 del Venezia FC..... FORZA LEONCINI"