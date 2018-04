Riceviamo e pubblichiamo:

"Tram della linea T2, tratta Mestre/Marghera per errore del conducente non si accorge della fermata e prosegue dritto. Fermata saltata in via Lavelli e passeggeri rimasti a bocca aperta per il presunto errore del conducente. Erano circa le 19.30. I passeggeri sono scesi alla fermata di piazza Sant'Antonio".