L'appello di un tassista veneziano: "Cerco il mio motoscafo, mi è stato rubato"

Jean Pierre Baldi (questo il suo nome su Facebook) ha pubblicato una foto sul social network mercoledì 17 gennaio, chiedendo a chi ne avesse notizie di mettersi in contatto con lui: "Chiedo aiuto - ha scritto a commento dell'immagine - Mi è stato rubato questa notte il taxi. La barca si chiama Tarta, se la vedete scrivete in privato". Si tratta di un furto non comune. Possibile anche, come avvenuto in altre occasioni, che la barca sia stata rubata e poi portata in un luogo tranquillo per asportarne il motore. In tal caso potrebbe essere stata abbandonata alla deriva. Link al post su Facebook