Passanti in aiuto di un gabbiano con l'ala spezzata: volatile salvato a Venezia

Un volatile in difficoltà vicino a San Marco salvato grazie all'interesse di alcune persone, e in particolare di una donna che se ne è presa cura finché non è stato messo al sicuro: "Un poliziotto e un altro passante sono rimasti con me - racconta la donna - finché il volontario di una associazione è venuto a prendere il gabbiano a piazzale Roma. Il volatile è stato trasportato in uno scatolone. Tutto è stato molto tenero. Un elogio alla polizia di Stato e ai militari che, oltre che occuparsi della sicurezza, hanno ricavato del tempo per aiutare un uccello con l'ala spezzata. Bravi tutti".