Giampaolo Manca si racconta: l'ex Mala del Brenta cerca finanziamenti per il suo libro

"Il mio libro è una sorta di cronostoria dall'infanzia fino all'ultimo mio arresto, nel lontano 1992". Giampaolo Manca, ex uomo della banda di Maniero, mette nero su bianco le vicende di cui è stato protagonista tanti anni fa e presenta il suo libro "Dall'inferno al ritorno". Ma c'è di più: "Il mio proposito attraverso la vendita del mio manoscritto, la mia biografia, è finanziare un progetto benefico al quale tengo molto", spiega.

Manca fa appello al buon cuore di chi vorrà contribuire per far realizzare suo sogno: "È stato detto così tanto di noi per i nostri crimini del passato. Ora concedetemi un po' di spazio per questa mia opera di bene". Per riuscirci deve raccogliere i fondi necessari: "Da venerdì 12 gennaio - annuncia - I primi cento che invieranno 5 euro avranno il mio libro, fermo restando che va raggiunta la somma di 3mila euro richiesti per la stampa". Sul suo profilo Facebook sono indicate le informazioni per partecipare.