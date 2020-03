IORESTOACASA: l'appello della protezione civile di Campagna Lupia

Riceviamo e pubblichiamo:

"A gridarlo stavolta è Il Gruppo Volontari Protezione Civile Campagna Lupia, gruppo che da un quarto di secolo si occupa di tutte le emergenze nel territorio comunale e non. Dopo due settimane dall'apertura del C.O.C. presso la sede municipale e, di attività informativa alla popolazione e di monitoraggio dell'osservanza del Decreto Legislativo 08/03/2020 e successivi, il gruppo ringrazia la cittadinanza per la diligenza fino ad oggi tenuta ma, vista la segnalazione dei primi casi conclamati positivi al Coronavirus COVID-19, gli stessi Volontari chiedono uno sforzo in più. #IORESTOACASA non deve diventare solo uno slogan ma una PAROLA D'ORDINE! I Volontari ricordano che si esce solo e soltanto per necessità e che il paese fornisce servizi a domicilio. Raccomandano inoltre la massima pulizia delle mani e di evitare di toccarsi il viso o portare cose alla bocca perché questi gesti quotidiani sono veicolo di contagio."