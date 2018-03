Lavori in Tangenziale, prevista la chiusura di 3 svincoli in settimana

Settimana di lavori sulle tratte autostradali della A57 gestite da Cav. Si interviene sulla sicurezza dei viaggiatori, con il proseguimento dei lavori di adeguamento dell’impianto antincendio in Tangenziale di Mestre e dell’impianto di illuminazione pubblica in A57, allo svincolo di Mira-Oriago.

Gli interventi

Per interventi sull’impianto antincendio, nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 marzo, resterà chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di immissione nella carreggiata direzione Milano della A57-Tangenziale di Mestre per il traffico in arrivo dalla rotatoria Castellana. Le deviazioni saranno effettuate alla precedente rotatoria Terraglio.

Per lavori all’impianto di illuminazione invece, dalle 21 di giovedì 15 alle 6 di venerdì 16 marzo, verrà effettuata la chiusura dello svincolo di immissione nella carreggiata ovest (direzione Milano) della A57 per il traffico in arrivo dalla stazione autostradale di Mira-Oriago. Le deviazioni saranno effettuate alla stazione autostradale di Venezia Mestre (Villabona).

Infine dalle 6 alle 13 di sabato 17 marzo rimarrà chiuso lo svincolo di uscita verso il casello di Mira-Oriago per il traffico proveniente da Venezia (carreggiata est), con deviazioni alla successiva stazione di Mirano-Dolo. In caso di rallentamenti e incolonnamenti causati dalle tre chiusure, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.