Trambusto a Rialto: violento litigio familiare, arrivano i soccorsi del 118

Una lite sfociata in aggressione proprio sul ponte di Rialto a Venezia, in mezzo alla gente, nel primo pomeriggio di martedì. Tanto che diversi passanti hanno cercato di capire cosa stesse accadendo. Secondo i testimoni, l'alterco sarebbe scaturito tra padre e figlio, con quest'ultimo che ha avuto la peggio dopo essere stato raggiunto da un violento colpo sferrato dal genitore. Le persone presenti hanno quindi chiesto l'intervento dei soccorsi, i quali hanno preso in cura il malcapitato portandolo via per accertamenti. Presente anche la polizia.