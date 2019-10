"Marghera: Asfalto nuovo, problemi vecchi. Via Fratelli Bandiera piena di rifiuti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come per dire, se la via è piena di rifiuti serve una maggiore pulizia e maggiori controlli, poichè quello che viene fatto non è sufficiente. Lo si evince dalle foto. Fare marciapiedi serve, ma ancor di più servirebbero pulizia e controlli. Magari anche limitando il passaggio dei camion, che nonostante le segnalazioni, continuano a passare e sostare. Tra i punti più fastidiosi si segnala: 1) Ingresso Parcheggio ACTV vicino alla fermata, lato Marghera 2) Piazzale del Centro Sociale Rivolta (ovvero parcheggio gratuito camion fronte abitazioni residenziali), pieno di rifiuti. La colonnina della telecom è praticamente sommersa, poveri operatori che ci devono lavorare. 3) Fronte ex CRAL Montedison (Altro parcheggio per camion, che dovrebbero transitare solo in via Elettricità) 4) Angolo via Ghega Viene da chiedersi, è normale questa condizione? Se Via Fratelli Bandiera è la porta sud di Venezia, non si fa una bella figura."