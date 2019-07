MissVeniceBeach a Bibione una folla per proclamare le 5 miss che passano il turno per la finale

Riceviamo e pubblichiamo:

"MissVeniceBeach2019 3a tappa Bibione Passano il turno 4 Veneziane e 1 Vicentina Il pubblico non si è fatto attendere ieri sera in Piazza Fontana nella splendida città termale di Bibione e nemmeno le miss arrivate da tantissime località Venete e friulane . La serata è iniziata con le ricette firmate dallo chef Carmine Giovinazzo vestito con il grembiule del pressure test di MasterChef. Lo chef ha creato 2 gustosi piatti a base delle verdure dell’ortomercato di Chioggia carote, patate cipolle e radicchio IGP abbinate alla casatella Lea DOP e formaggio Mezzano facente parte dei tesori unici di Latteria Soligo. Sul palco anche il macellaio Giovanni Cavasin di agricola Bernardi nominato da consorzio sigillo italiano che ha proposto la sua battuta di carne. Il tutto in abbinamento perfetto con le gustose birre artigianali di Caorle “Brussa e Sibilla” a marchio B2O. Cinque le Miss che, assieme ai numerosi premi offerti dai partner del concorso, si sono portate a casa il pass per accedere a Ca’ Vendramin Calergi, palazzo storico, sede del Casinò di Venezia dove l’8 settembre si terrà la finalissima dell’evento: con il titolo di “Miss Starline ” si aggiudica il quinto posto la 16enne Selma Aingoud di Fiesso d’Artico premiata da Giulia Giusto; per Monica Nazzari di Mestre il quarto posto con la fascia di “Miss Mima” premiata da Laura Paparella dell’azienda Mima Studios Brand; terza classificata la veneziana Asia Canella premiata “miss Coraya ”; con il titolo di “Miss Aba” premiata da Silvio Scolaro pres. dell’ass. Albergatori Bibionese in collaborazione con Bibione spiaggia passa il turno la vicentina Irene Cappelletti, vince la tappa con il titolo “Miss Bibione Thermae” la 17enne Giada Venturini di Mestre premiata dal direttore del centro termale Denis Masutti. Le concorrenti si sono messe in gioco ballando, cantando e parlando in diverse lingue coinvolgendo il pubblico con simpatia e talento ma anche calorosi applausi, hanno poi sfilato con gli outfit dell’azienda “Mima Studios Brand”, dallo stile giovane e contemporaneo, insieme alla nuovissima collezione di borse Bagghy, veri gioielli dell’artigianato made in Italy. Spettacolare l’esibizione del corpo di ballo EsDance company con le coreografie di Sara Giurin e tutto il team Elena Danesin, Eleonora Dolcetta, Sofia Niero e Simone Berto con la partecipazione della MissVeniceBeach in carica Federica Zanetti eletta proprio lo scorso anno nella tappa di Bibione. Straordinario e coinvolgente il villaggio delle Miss, ogni anno sempre più ricco di novità: le vetture Jeep di Campello Motors, lo stand con i golosissimi finger food offerti al pubblico, e i prodotti dell’azienda californiana Jafra Cosmetics con Giulia Giusto responsabile di Veneto e Friuli. Eccezionale Elisa Bagordo conduttrice ed organizzatrice dell’evento affiancata dalle miss vincitrici dell’edizione precedente Morena Montin e Beatrice La Monaca, dj set di Flavio Gomiero e acconciature del Salone Zanzico. Per le Miss non elette non è finita qui. Tre le fasce extra in palio offerte da GidiFerro Team per la miss più videogenica e miss CafèTV24 per la miss che saprà esprimersi al meglio nella conduzione televisiva con un video postato su Instagram #missvenicebeach2019 #cafètv24 in programma dal prossimo 2 agosto. Altri due i fotografi che andranno in sfida in settimana con lo scatto più cliccato nella pagina facebook di MissVenice Beach, Anna Brun di Pordenone e Massimo Bonutto di Oriago. Miss Venice Beach 2019 vi aspetta a Sottomarina in Piazzale Italia venerdì 26 luglio ore 20.30 per la sua quarta tappa".