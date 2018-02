Lavori alla pavimentazione in Tangenziale, chiuso svincolo per rotatoria Marghera

Per lavori di risanamento della pavimentazione stradale, CAV Spa informa che dalle 23.30 di giovedì 8 alle ore 6 di venerdì 9 febbraio, verrà effettuata la chiusura dello svincolo di immissione in rotatoria Marghera per il traffico della A57-Tangenziale di Mestre in arrivo dalla stazione autostradale di Venezia Mestre. In occasione del periodo di chiusura, il traffico sarà deviato nella successiva rotatoria Miranese.

Come sempre CAV Spa ha programmato i lavori nel periodo notturno e di minor traffico per ridurre al minimo i disagi all’utenza. Nell’eventualità di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alla presenza del cantiere, gli automobilisti saranno comunque costantemente informati, in tempo reale, della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.