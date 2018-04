"Petizione - Rispetto e dignità per i malati presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre (Ve)"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L'ospedale dell'Angelo a Mestre (Ve) viene spesso citato come un’eccellenza della sanità veneta, negli ultimi anni però fatti di cronaca, racconti e post pubblicato su internet e anche sulla carta stampata hanno evidenziato delle carenze e problematiche organizzative della struttura stessa. I problemi più gravi riguardano le tempistiche (anche di ore) per l'accettazione e il ricovero, posti letto e un numero non sempre sufficiente di personale. Si chiede alla Regione Veneto di implementare servizi e personale per salvaguardare la dignità e il respetto dei cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari del territorio mestrino.

Per firmare: https://www.change.org/p/regione-veneto-rispetto-e-dignit%C3%A0-per-i-malati-presso-l-ospedale-dell-angelo-di-mestre-ve

".