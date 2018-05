Rangers e controllo del vicinato, venerdì il terzo incontro dedicato all'ambiente

In programma venerdì 4 maggio alle 18.30 presso l’auditorium di Favaro Veneto il terzo appuntamento formativo ambientale per i coordinatori del progetto "controllo del vicinato", voluto dal consigliere delegato alla sicurezza partecipata, Enrico Gavagnin. L'incontro è tenuto dai Rangers d'Italia, incaricati grazie ad una convenzione con il Comune di Venezia.

Degrado urbano, leggi e regolamenti, controllo delle aree verdi e corsi d’acqua e tutela degli animali sono i temi che saranno affrontati dal coordinatore dei Rangers del Veneto, Marco Nogarin. Inoltre saranno illustrate le attività condotte dall’inizio dell’accordo. Molto bene i primi due incontri del 2018: grazie alla presenza dei coordinatori e alle varie segnalazioni provenienti dai cittadini aderenti al progetto, il Nucleo Operativo Ambientale veneziano è riuscito a comprendere meglio quali sono le aree più soggette al fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti.

Fondamentale l’impegno del Comune di Venezia, il quale ha provveduto alle bonifiche del caso. Molti altri sopralluoghi sono in corso in questi giorni, afferma il capo nucleo di Venezia Davide Formentello, e molte altre segnalazioni saranno prese in esame in accordo con gli uffici preposti. I Rangers hanno più volte sorpreso e denunciato soggetti intenti a scaricare materiali di vario genere. Gli uffici stanno portando avanti anche una mappatura delle problematiche legate alla conduzione dei cani nei luoghi pubblici.

L’invito è per venerdì sera 04 maggio alle ore 18:30 presso l’auditorium di Favaro Veneto vicino al Parco Fucini.