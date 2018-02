Rifiuti pericolosi in Rampa Rizzardi, intervento dei Rangers

Riceviamo e pubblichiamo:

"Continuano i controlli ambientali portati avanti dagli agenti del nucleo operativo ambientale dei Rangers D’Italia in supporto alle numerosissime segnalazioni fatte dai cittadini di Marghera il quale segnalano un aumento della presenza di rifiuti alche pericolosi sotto la Rampa Rizzardi e in altri vari punti di accesso come Via della Pila.

GLI ACCERTAMENTI

Ancora una volta è l’eternit a fare da capolino da alcuni sacchi abbandonati direttamente al suolo con parte del materiale disperso al suolo. La zona è più o meno la stessa.. si accede da varie angolazioni al buio e si abbandona di tutto. Non è semplice chiudere gli accessi poiché appena chiusi da un lato si aprono dei nuovi dal’altra. Anche di notte proprio in mezzo ai rifiuti e sotto cartoni e coperte dormono con grande tristezza barboni di ogni nazionalità. Accertata la presenza dei rifiuti pericolosi, oltre a molti altri di ogni genere, gli agenti vneziani hanno provveduto a segnalare il tutto al Comune di Venezia dove da breve sussiste una collaborazione per censire le aree di degrado e rallentare questo fenomeno di abbandono che imperversa nel nostro territorio.

I PRECEDENTI

I Rangers D’Italia ricordano molti altri interventi in quelle zone con il rinvenimento di moltissime altre tipologie di rifiuti dai solidi urbani a quelli provenienti molte volte da lavori di demolizione e costruzione. Si ricorda anche come gli stessi agenti sono riusciti, dopo un importante lavoro di intelligence a sorprendere e denunciare sul fatto un furgone carico di serramenti intento ad abbandonare i propri rifiuti proprio in quella zona della rampa Rizzardi. Un’altra volta è stato sorpreso un altro mezzo che scaricava materiali al suolo e all’interno delle campane di raccolta differenziata riservate a ben altra tipologia di rifiuto.

IL SEGUITO

Gli accertamenti stanno procedendo in molte altre aree di Marghera. Proprio la settimana scorsa si sono avute continue segnalazioni dal controllo del vicinato di Villabona che grazie ai cittadini iscritti provvedono ad informare gli uffici per poter avere ragione del’ordine e della pulizia. Si ricorda ancora una volta che in internet si può contattare tramite il portale del comune IRIS per la presenza di rifiuti urbani abbandonati al suolo".