Altra giornata di riprese veneziane dedicate (molto probabilmente) al film Spiderman: Far from home. Martedì il set si è spostato a Santa Maria Formosa, irriconoscibile dopo essere stata trasformata in un campo di battaglia invaso da oggetti distrutti, finte rovine e sporcizia. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre la produzione americana si è spostata in diversi punti della città, tra cui piazza San Marco e San Basilio. In tutto le riprese dovrebbero durare una decina di giorni.