Si cercano informazioni sulla bettolina Oda del compartimento di Chioggia

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione di un lettore:

Durante un survey geofisico, circa 50 anni fa, effettuato dall'Agip prima della posa di un cavo tra Casal Borsetti e la piattaforma PCWA fu individuato un relitto. Di detto relitto si erano poi perse le tracce e recentemente è stato ritrovato. I subacquei del luogo dicono che a poppa della nave apparivano le scritte ODA CHIOGGIA (vedi foto).



Il relitto è in 10 m d'acqua - lungo circa 30 m e larga 6 - sporge 1 m dal fondo - lamiere chiodate - una cala a centro nave - alloggi a poppa - due stive per il carico. Sul web non appare nessuna notizia o foto di questa bettolina né tanto meno ha saputo fornire qualche documentazione la Capitaneria di Porto di Chioggia.

Se qualche lettore è in possesso di qualsiasi tipo di notizia relativa all'ODA è gentilmente invitato a contattare:

Faustolo Rambelli tel. 335.543.2810 - f.rambelli@iperbaricoravenna.it