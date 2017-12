"Manutenzione in Tangenziale di Mestre: svincolo Castellana Est chiuso per 4 giorni"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Proseguono gli interventi manutentivi di Cav spa lungo la A57-Tangenziale di Mestre per il ripristino del ciglio stradale: per l’esecuzione di questa attività si renderà necessario chiudere dal 2 al 5 gennaio prossimi lo svincolo di ingresso Castellana est. Nelle quattro giornate indicate lo svincolo di immissione in tangenziale, in direzione Trieste, resterà interdetto al traffico dalle ore 9.30 alle 16, con deviazione verso la rotatoria Miranese.

I lavori sono stati calendarizzati dalla società autostradale in modo da non interferire con i giorni e gli orari di maggior traffico. In caso di rallentamenti e incolonnamenti causati dai lavori tuttavia, gli automobilisti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona".